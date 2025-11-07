ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
500
Время на прочтение
1 мин

Тарас Цымбалюк показался с мамой и рассекретил, какой ценный подарок ей сделал

Артист приехал к родным, которые живут в Корсуне-Шевченковском.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Тарас Цымбалюк с мамой

Тарас Цымбалюк с мамой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер и новый герой романтического проекта "Холостяк" Тарас Цымбалюк впервые за долгое время показался с мамой.

В частности, артист находился в командировке, где работал над новым фильмом. Сейчас же знаменитость вернулся и первым делом, конечно же, встретился с родными. Тарас Цымбалюк приехал в родной Корсунь-Шевченковский.

Они с мамой уже и успели устроить шопинг. В частности, Тарас Цымбалюк приобрел родному человеку орхидею, которые она просто обожает.

Тарас Цымбалюк с мамой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк с мамой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кроме того, актер сделал маме еще один презент. В торговом центре женщина заприметила новый телефон. Тарас Цымбалюк обратил на это внимание и втихаря приобрел его. Поскольку мама актера против того, чтобы сын тратил средства на такие подарки, то он это делает таким образом, чтобы у его родного человека уже не было возможности отказаться.

"Мамочке очень понравился этот телефон, когда мы гуляли в торговом центре. Но мама устраивает мне истерики, чтобы я не покупал ей вещи за "такие деньги". Поэтому, обычно, я все покупаю сам и привожу в Корсунь. И тогда она радуется как ребенок. Для меня это лучше всего - дарить что-то родным", - говорит актер.

Мама Тараса Цымбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Мама Тараса Цымбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно у Тараса Цимбалюка был скандал с актером-воином Даниилом Мирешкиным. Артист уже раскрыл, как закончился их конфликт.

Дата публикации
Количество просмотров
500
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie