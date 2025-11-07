- Дата публикации
Тарас Цымбалюк показался с мамой и рассекретил, какой ценный подарок ей сделал
Артист приехал к родным, которые живут в Корсуне-Шевченковском.
Украинский актер и новый герой романтического проекта "Холостяк" Тарас Цымбалюк впервые за долгое время показался с мамой.
В частности, артист находился в командировке, где работал над новым фильмом. Сейчас же знаменитость вернулся и первым делом, конечно же, встретился с родными. Тарас Цымбалюк приехал в родной Корсунь-Шевченковский.
Они с мамой уже и успели устроить шопинг. В частности, Тарас Цымбалюк приобрел родному человеку орхидею, которые она просто обожает.
Кроме того, актер сделал маме еще один презент. В торговом центре женщина заприметила новый телефон. Тарас Цымбалюк обратил на это внимание и втихаря приобрел его. Поскольку мама актера против того, чтобы сын тратил средства на такие подарки, то он это делает таким образом, чтобы у его родного человека уже не было возможности отказаться.
"Мамочке очень понравился этот телефон, когда мы гуляли в торговом центре. Но мама устраивает мне истерики, чтобы я не покупал ей вещи за "такие деньги". Поэтому, обычно, я все покупаю сам и привожу в Корсунь. И тогда она радуется как ребенок. Для меня это лучше всего - дарить что-то родным", - говорит актер.
