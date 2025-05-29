Тарас Цымбалюк показался с родителями и ошеломил сходством с папой

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Украинский актер Тарас Цымбалюк, который стал новым героем романтического шоу "Холостяк", впервые за долгое время показался с родителями.

В частности, артист для встречи с родными приехал в родной Корсунь-Шевченковский. Конечно же, на память они сделали селфи. Семья позировала во дворе. На снимке также был изображен и домашний любимец - собака.

Правда, кадр - архивный. Дело в том, что на снимке заметно деревья, которые были совсем без листьев. Сейчас же все вокруг зеленое.

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"Мои родные", - коротко подписал фотографию с родителями актер и добавил смайлик в виде красного сердца.

Тарас Цымбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тем временем подписчики Тараса Цымбалюка были более многословными. Актера и его родителей просто засыпали комплиментами в комментариях. Более того, фанаты обратили внимание, что артист как две капли воды похож на папу: "Замечательная семья", "какие красивые", "копия отца".

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк делился редким фото с родной сестрой. Также актер рассказал о событии, которое стало в его жизни переломным моментом.