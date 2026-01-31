Тарас Цымбалюк показался с родителями в родном Корсуне и сообщил о важном празднике в семье

Тарас Цымбалюк

Украинский актер Тарас Цымбалюк показался с родителями в Корсуне-Шевченковском.

Артист приехал в родной город. Там знаменитость уже встретился с родителями. Тарас Цымбалюк успел сфотографироваться с мамой и папой и опубликовал соответствующий снимок в Instagram.

Как оказалось, артист приехал к родителям не просто так, а по случаю важного праздника. Как отметил Тарас Цымбалюк, у его папы день рождения. Поэтому, он приехал в Корсунь-Шевченковский, чтобы поздравить родного человека с важным праздником.

"Корсунь. папин день рождения. очередная бесценная теплая встреча", - подписал кадр актер.

Тарас Цымбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

В комментариях звездные подписчики Тараса Цымбалюка тоже адресовали его папе теплые слова с пожеланиями. С днем рождения отца знаменитости поздравили актриса Ольга Сумская, ведущий Слава Демин, артистка Наталка Денисенко и другие.

Самые искренние поздравления Василию Васильевичу! Будем! (Ольга Сумская)

Поздравляю! (Слава Демин)

Поздравляю Василия Васильевича! Невероятной глубины человек! Многая лета и крепкого здоровья (Наталка Денисенко)

