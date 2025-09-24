Тарас Цымбалюк показался в подростковом возрасте и удивил, как заработал первые деньги: "Платили 2 гривны"

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Новый герой романтического реалити "Холостяк", украинский актер Тарас Цымбалюк поделился архивным фото и рассказал о первых заработанных деньгах.

Знаменитость вспомнил подростковый возраст, когда он настойчиво пытался найти свое предназначение. Будущий артист ходил на футбол, бокс, танцы и любил играть в компьютерные игры. Компьютера дома у Цымбалюка не было, но он очень сильно об этом мечтал. Поэтому, будущий актер брался за заработки. Первая работа Цымбалюка была на стройке, куда его брал брат и платил ему ежедневно по две гривны.

"В подростковом возрасте я постоянно искал себя. Ходил на футбол, бокс, танцы. В свободное время сидел в компьютерном клубе и мечтал иметь дома собственный компьютер. Очень хотел заработать деньги на него сам. Помню, как брат брал меня на стройку и платил по 2 гривны в день - тогда это были мои первые деньги. Хорошо, что рядом была и старшая сестра, которая всегда верила в меня", - вспоминает артист.

Тарас Цимбалюк с сестрой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк вынес урок, что все те поиски себя и различные занятия были очень важными. Благодаря этому артист не боялся браться за что-то новое. В конце концов, судьба свела Тараса Цымбалюка с актерской профессией.

"Сейчас понимаю, что все эти попытки были важными. Они учили меня не бояться пробовать и искать новое. И именно это привело меня в актерство - профессию, где можно прожить сотни разных жизней", - подытожил артист.

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

