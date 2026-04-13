- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 3731
- Время на прочтение
- 1 мин
Тарас Цымбалюк попал в ДТП в Киеве — СМИ
Сообщается, что артист находился на пассажирском сиденье.
Украинский актер Тарас Цымбалюк попал в ДТП в Киеве.
Соответствующую новость сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники. Отмечается, что авария произошла ночью в Подольском районе столицы. Авто, в котором находился Тарас Цымбалюк, врезалось в другое, которое на момент столкновения было припаркованным.
Также сообщается, что актер находился в машине как пассажир. За рулем был другой человек. К счастью, ДТП обошлось без телесных повреждений.
К слову, издание также опубликовало фото с место инцидента. На кадре можно разглядеть непосредственно само ДТП. Сам актер от комментариев пока воздерживается. Известно, что на Пасху он находился у родителей, проживающих в Корсуне-Шевченковском. Вполне вероятно, что ДТП произошло, когда актер возвращался в Киев.
