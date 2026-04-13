Тарас Цымбалюк

Украинский актер Тарас Цымбалюк попал в ДТП в Киеве.

Соответствующую новость сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники. Отмечается, что авария произошла ночью в Подольском районе столицы. Авто, в котором находился Тарас Цымбалюк, врезалось в другое, которое на момент столкновения было припаркованным.

Также сообщается, что актер находился в машине как пассажир. За рулем был другой человек. К счастью, ДТП обошлось без телесных повреждений.

Авто, в котором находился Тарас Цымбалюк, попало в ДТП

К слову, издание также опубликовало фото с место инцидента. На кадре можно разглядеть непосредственно само ДТП. Сам актер от комментариев пока воздерживается. Известно, что на Пасху он находился у родителей, проживающих в Корсуне-Шевченковском. Вполне вероятно, что ДТП произошло, когда актер возвращался в Киев.

