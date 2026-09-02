Тарас Цымбалюк повез родителей во Львов и восхитил фото с их семейного отдыха

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Украинский актер Тарас Цымбалюк увез родителей на отдых.

Артист решил провести время с самыми родными. Актер позвал родителей вместе отправиться в семейное путешествие. Семья выбрала живописный Львов. В своем Instagram знаменитость уже показал, как у проводит время с родителями.

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Конечно же, семейство ходит по историческим улицам Львова. Не проходит и без фото на память, чтобы запечатлеть каждый миг этого путешествия. Кроме того, они охотно исследуют заведения Львова, где наслаждаются вкусными блюдами и напитками.

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Тарас Цымбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

В частности, таким образом, Тарас Цымбалюк проводит время с семьей. Хоть у актера и достаточно насыщенный рабочий график, но он находит выходные, чтобы побыть с родителями. И не просто приехать в Корсунь-Шевченковский, где они живут, но и чтобы вместе путешествовать.

Тарас Цымбалюк с отцом / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Между тем, пользователи в комментариях желали им хорошего отдыха. Также они отметили, что время с родителями — это лучшее, что может быть.

Родители Тараса Цымбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк официально подтвердил, что находится в отношениях с коллегой Еленой Светлицкой, о его романе с которой уже давно сплетничали. Тем временем артистка на днях засветила обручальное кольцо на безымянном пальце и заговорила о свадьбе.

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