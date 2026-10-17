Тарас Цымбалюк приехал к родителям в родной Корсунь и показал, как с ними по грибы ходил

Тарас Цымбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Украинский актер Тарас Цымбалюк приехал к родителям в родной город и показал, как с ними ходил в лес грибы собирать.

Артист решил провести выходные в кругу близких. Он уехал из Киева в родной город Корсунь-Шевченковский. Хоть на улице прохладно, дождливо и пасмурно, но семья решила не засиживаться в квартире. Они все вместе отправились в лес, чтобы собирать грибы.

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Этот поход оказался удачным. Тарас Цымбалюк показал корзины, наполненные грибами. Однако, конечно, для актера куда важнее было то, что он проводил время с родителями.

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Тарас Цымбалюк с отцом / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тем временем в комментариях под постом появилось немало «грибных любителей». У артиста спрашивали, где именно им удалось столько собрать, но он так и не раскрыл местечко. Другие же пользователи отметили, что такие моменты с родными — это очень ценно.

Мама Тараса Цымбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Класс! Такие моменты — это и есть счастье!

Куда ездили?

Это невероятно!

Напомним, тем временем избранницы Тараса Цымбалюка — актрисы Елены Светлицкой — рядом не было. Однако недавно артистка неожиданно заговорила о замужестве и раскрыла, как строит быт с возлюбленным.

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