Тарас Цымбалюк раскрыл подробности своего критического состояния и назвал диагноз: "Дважды вызывал врачей"

Тарас Цымбалюк

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Украинский актер Тарас Цимбалюк, который жаловался на плохое самочувствие, рассекретил диагноз.

В своем Instagram артист поделился, что врачи диагностировали у него острое отравление, из-за которого он провел сложные сутки с шестью капельницами, высокой температурой, болью в теле и тошнотой. Что касается причин отравления, то врачи не смогли дать однозначного ответа. Они предположили, что это могло быть следствием употребления испорченной пищи, зараженной воды или контакта с грязью.

"Диагноз — острое отравление. Сегодня я — не "вау", но лучше, чем за прошедшие сутки... Вчера в меня залили шесть капельниц, дважды вызывал врачей... Потому что температура, ломало все тело, тошнота, понос и головные боли. Все это одновременно. Можно й*бн*ться, но близкие были рядом. И квалифицированные врачи вовремя подхватили вирус под свой контроль. Чаще всего спрашиваете: где взялся, что ел? Врачи сошлись во мнении, что могло взяться откуда угодно — еда, вода, какая-то грязь и тд", — сообщил Цымбалюк.

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Сторис Тараса Цымбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сторис Тараса Цымбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Звезда призвал своих подписчиков внимательно относиться к гигиене и не игнорировать даже незначительные симптомы, ведь ситуация может быстро выйти из-под контроля.

Напомним, недавно блогерша Настя Скальницкая пожаловалась на хирурга, который небрежно сделал ей маммопластику и показала фото до и после.