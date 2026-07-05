- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 754
- Время на прочтение
- 1 мин
Тарас Цымбалюк растрогал романтическим сюрпризом свою избранницу во время ее отдыха с детьми
Актер все больше заботится об известной актрисе.
Украинский актер Тарас Цымбалюк все чаще демонстрирует теплые чувства к актрисе Елене Светлицкой.
Хотя возлюбленные до сих пор официально не комментируют свои отношения, их действия говорят сами за себя. В настоящее время Елена проводит отпуск в Карпатах вместе с двумя детьми от предыдущего брака. В фотоблоге актриса активно делится атмосферными кадрами горного отдыха, а также показывает, как развлекается с дочками.
Несмотря на расстояние Тарас не оставил возлюбленную без внимания. В своих сторис он опубликовал скриншот видеозвонка со Светлицкой, дополнив его эмоджи в виде красного сердца. Впрочем, самый приятный сюрприз ждал Елену уже на следующее утро. В ее гостиничный номер доставили большой букет цветов с загадочной открыткой, на которой было только одно число — «34».
Кто именно стал автором романтического подарка, актриса не уточнила, но призналась возлюбленному в любви. Однако, вероятнее всего, цветы прислал именно Цымбалюк. Все потому, что в последнее время пара все чаще обменивается публичными знаками внимания и не скрывает взаимной симпатии и химии.
К слову, еще в прошлом месяце Светлицкая подогрела слухи о романе с Тарасом, опубликовав подборку общих фотографий, сделанных в разное время. А внимательные поклонники раньше замечали, что обоих актеров может еще и объединять одинаковую татуировку в виде цифры «5».