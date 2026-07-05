Тарас Цымбалюк растрогал романтическим сюрпризом свою избранницу во время ее отдыха с детьми

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

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Украинский актер Тарас Цымбалюк все чаще демонстрирует теплые чувства к актрисе Елене Светлицкой.

Хотя возлюбленные до сих пор официально не комментируют свои отношения, их действия говорят сами за себя. В настоящее время Елена проводит отпуск в Карпатах вместе с двумя детьми от предыдущего брака. В фотоблоге актриса активно делится атмосферными кадрами горного отдыха, а также показывает, как развлекается с дочками.

Несмотря на расстояние Тарас не оставил возлюбленную без внимания. В своих сторис он опубликовал скриншот видеозвонка со Светлицкой, дополнив его эмоджи в виде красного сердца. Впрочем, самый приятный сюрприз ждал Елену уже на следующее утро. В ее гостиничный номер доставили большой букет цветов с загадочной открыткой, на которой было только одно число — «34».

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Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Кто именно стал автором романтического подарка, актриса не уточнила, но призналась возлюбленному в любви. Однако, вероятнее всего, цветы прислал именно Цымбалюк. Все потому, что в последнее время пара все чаще обменивается публичными знаками внимания и не скрывает взаимной симпатии и химии.

Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

К слову, еще в прошлом месяце Светлицкая подогрела слухи о романе с Тарасом, опубликовав подборку общих фотографий, сделанных в разное время. А внимательные поклонники раньше замечали, что обоих актеров может еще и объединять одинаковую татуировку в виде цифры «5».

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