Тарас Цымбалюк резко отреагировал на вопрос об отношениях с актрисой Еленой Светлицкой

Украинский актер Тарас Цымбалюк резко отреагировал на вопрос об отношениях с коллегой Еленой Светлицкой.

Артистов уже длительное время подозревают в романе. Они не раскрывают, что на самом деле происходит в их жизни, но и добавляют масла в огонь, публикуя совместный контент, который местами пикантный. На проекте "Тур зірками" Тарас Цымбалюк довольно резко отреагировал на вопрос о романе с Еленой Светлицкой, отказавшись давать хотя бы какие-то комментарии. Вместо этого актер заверил, что будет делиться подробностями личной жизни тогда, когда это будут длительные, надежные и стабильные отношения.

"Я не хочу это комментировать. Я в принципе не хочу комментировать, что творится у меня в личной жизни. Я хочу комментировать это, когда оно уже перерастет во что-то длительное, надежное, стабильное. Тогда я буду подсвечивать, что происходит у меня в жизни, и показывать человека, с которым я вместе", - отрезал актер.

Также Тарас Цымбалюк высказался и о рождении детей. Артист отметил, что не задумывался об этом и в роли отца пока что себя не видит. Актер добавил, что будет думать об отцовстве в том случае, когда это будет гармонично вписываться в его жизнь.

"Еще не задумывался о детях. Видимо, нет отношений и той стадии, чтобы эта тема гармонично вписалась в мою жизнь. Если бы я хотел детей, пожалуй, они бы у меня уже были", - отметил артист.

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк страстно поцеловал известного актера. Артист пошел на такой шаг по случаю праздника.