Тарас Цымбалюк шокировал, как стал жертвой преследований: "Это было не смешно"

Украинский актер Тарас Цымбалюк, который недавно растрогал кадрами с родителями, рассказал, как в течение нескольких месяцев был жертвой преследований.

Шокирующей историей артист поделился на проекте "Холостяк-14", главным героем которого он является. Знаменитость вспомнил, как одна поклонница слишком радикальными методами пыталась привлечь его внимание. Женщина в течение нескольких месяцев выслеживала Тараса Цымбалюка возле его дома. Более того, она не уходила ни ночью, ни даже во время плохих погодных условий.

"Если у меня есть симпатия к девушке, то я нормально реагирую на инициативу. Но у меня есть несколько шокирующих историй на эту тему. Например, несколько месяцев меня ждала девушка под домом. Однажды меня машина привезла в час ночи, а она стояла мокрая под дождем с каким-то пакетом", - вспоминает актер.

Такая инициатива Тарасу Цымбалюку совсем не понравилась. Поэтому, он решил поговорить с женщиной и посоветовал ей обратиться к психологу. Однако поклонница лишь просила провести с ней несколько часов. Артист признается, что такое поведение его действительно пугало.

"Я говорил: "Хотите, оплачу вам психолога, который поможет побороть вашу проблему". А она ответила, что ей это не нужно. Говорила: "Мне нужно несколько часов провести с вами". И это было не смешно. Такая инициатива не очень", - поделился артист.

