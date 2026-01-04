ТСН в социальных сетях

Гламур
316
2 мин

Тарас Цымбалюк удивил, как выбирал победительницу "Холостяка": "Все равно, кто покинет проект"

Также артист раскрыл, у какой из участниц просил прощения.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк удивил, как на самом деле выбирал победительницу 14 сезона романтического шоу "Холостяк".

Артист на YouTube-канале Okay Eva честно признался, что ни к кому из девушек у него не возникло чувств. В финале остались те участницы, с которыми у него сложилось нормальное общение. Когда дошло до финала, то, по словам Цымбалюка, он оказался в тупике. Поэтому, актер обратился к продюсерам, чтобы те помогли с выбором победительницы, поскольку ему было "все равно, кто покинет проект".

Также актер отметил, что ни одной участнице не давал напрасных надежд, что потом они будут в отношениях и будут строить совместную жизнь вместе. По словам артиста, "Холостяк" - это "капсульная история".

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Я не почувствовал, что может с кем-то произойти метч на проекте. Когда собралась тройка девушек, с которыми более-менее складывается общение, а исключительно только по такому критерию эта градация происходила, то мы с продюсерами сели, и я говорю: "Давайте посоветуемся, потому что у меня тупик. Вы здесь как опытные люди, посоветуйте мне, потому что мне абсолютно все равно, кто следующим покинет проект". Я не видел смысла разбрасываться обещающими флюидами и рассказывать девушкам, что мы с вами будем строить будущее, что будем создавать отношения, что мы пара. Я уже понимал, что это капсульная история", - говорит актер.

Однако после проекта Тараса Цымбалюк попросил прощения у одной из финалисток. Речь идет об Анастасии Половинкину. По словам актера, она единственная, кто пришел на "Холостяк" в надежде встретить любовь, а не в поисках пиара. После финала, где Цымбалюк отдал предпочтение другой, он понял, что задел чувства Анастасии. Более того, на пост-шоу Половинкина не сдерживала слез, что актер ее не выбрал. Поэтому, Тарас Цымбалюк несколько раз попросил у нее прощения, что сделал больно.

Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

"Единственная, у кого я попросил прощения, потому что я почувствовал реальные чувства, это Настя. Это единственная девушка, которая пришла на проект за мной. Это девушка, которая не написала в шапке профиля "Холостяк-14". Это девушка, которая не пиарилась на этом проекте, которая на пост-шоу сидела, включали кадры из "Холостяка", а она ревела, потому что я ее не выбрал. Я извинился несколько раз, потому что задел ее чувства. Она пришла на этот проект искренне, и мне было очень неприятно, что именно из-за меня у нее такая драматическая реакция", - признался актер.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк назвал причину, почему на самом деле пошел на "Холостяк". Также артист раскрыл гонорар, который ему заплатили за съемки.

316
