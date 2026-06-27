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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
187
Время на прочтение
2 мин

Тарас Цымбалюк удивил молодым видом 70-летней мамы-красавицы и рассекретил сюрприз ей на юбилей

Артист нежно поздравил родного человека с днем рождения.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Тарас Цымбалюк с мамой

Тарас Цымбалюк с мамой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк сообщил о важном празднике в его семье. Его мама — Татьяна Васильевна — празднует день рождения 27 июня.

Более того, в этом году у родного человека артиста еще и юбилей, поскольку ему исполняется уже 70 лет. Актер уже прибыл в родной Корсунь-Шевченковский, чтобы провести с мамой этот особенный день.

Знаменитость рассекретил, какой подарок сделал Татьяне Васильевне. Артист не оставил родного человека без цветов, а вручил ему немалый букет красных роз. Конечно же, в Instagram-stories звезда показала фото именинницы, на которой удивил ее молодым видом.

Мама Тараса Цымбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Мама Тараса Цымбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кроме того, Тарас Цымбалюк адресовал маме особенное обращение. Артист подчеркнул, что родной человек стал для него безумным примером в жизни и поддержкой. Мама передала ему любовь к профессии, и артист очень благодарен за то, она с пониманием отнеслась к сфере его деятельности.

Актер поблагодарил близкого человека за воспитание и за ценности, которые он прививал ему. Кроме того, он низко поклоняется родителям, за то, что те делали все возможное, чтобы они с сестрой ни в чем не нуждались. Что касается пожеланий, то Тарас Цымбалюк лишь хочет, чтобы мама продолжала жить жизнь на полную, не прекращала мечтать и достигала все новые и новые вершины.

Тарас Цымбалюк поздравил мама с 70-летием / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк поздравил мама с 70-летием / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

«Пожелания? Да просто будь, ма… Живи долго, большего мне грех хотеть! Я рядом! Будь здоровой и продолжай мечтать, и, конечно, жить эту жизнь полной грудью! Люблю тебя! — обратился к маме актер.

Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая впервые за длительное время показалась с мамой. Знаменитость рассекретила, как с ней проводила время во Львове.

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Дата публикации
Количество просмотров
187
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