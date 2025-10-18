Тарас Цымбалюк удивил признанием о неудачных браках: "Мама не разговаривала со мной два месяца"

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк откровенно рассказал о своем непростом опыте в любви.

Во время первой вечеринки одного из развлекательных шоу, а именно "Холостяк", звезда признался, что имеет за плечами два развода. Первый брак, по словам Тараса, был студенческим и абсолютно неосознанным.

"Мы поженились совсем не думая. Мне просто не хватало ума тогда. После развода мама даже не разговаривала со мной два месяца", — признался актер.

Второй брак с визажисткой и фотографом Тиной Антоненко длился всего 11 месяцев. Руку и сердце Цымбалюк предложил девушке прямо в прямом эфире, однако теперь признается, что пожалел о чрезмерной публичности. По словам Тараса, именно ревность и внимание к его актерской карьере стали причиной постепенного охлаждения в отношениях.

"Я никогда не изменял. Просто наступило эмоциональное выгорание — усталость. Мы поняли, что нам не интересно дальше быть вместе", — поделился он.

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк поделился амбициозными планами на будущее, отметив, что больше не ограничивается только актерством. Знаменитость рассказал, что стремится развиваться в новых творческих направлениях.