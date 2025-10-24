Тарас Цымбалюк впервые признался, почему разошелся со Светланой Готочкиной

Светлана Готочкина и Тарас Цымбалюк / © instagram.com/got.sveta

Украинский актер Тарас Цымбалюк откровенно вспомнил о своих последних отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной и впервые объяснил, почему они разошлась.

Звезда отметил, что вокруг его личной жизни постоянно ходят слухи, однако он не такой соблазнитель, как некоторые считают: "Мне "шьют" романы просто со всеми. У меня нет абсолютно какого-то конвейера из девушек. Между отношениями были паузы, не так много было этих отношений, серьезных, я имею в виду".

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер рассказал, что их история со Светланой началась на расстоянии: сначала они месяц общались онлайн, а потом встретились в Киеве и почувствовали взаимную гармонию. Но впоследствии дистанция стала настоящим испытанием - бизнесвумен развивала дело в Польше, а Цымбалюк постоянно был на съемках.

"Разбор бытовых проблем должен был бы решаться за столом, а все это решалось в каких-то сообщениях и звонках. Светлана не понимала, что такое, например, неделя на съемочной площадке, когда ты отдаешь море энергии, и когда ты приезжаешь домой, тебе — ну, давай, развлекай меня", — поделился актер в шоу "Холостяк".

Перед Новым годом пара серьезно поссорилась — и после этого их история закончилась. Несмотря на это, актер признает, что остается романтиком и не исключает, что найдет свою настоящую любовь именно на развлекательном шоу.

Напомним, недавно редакция ТСН.ua подготовила тематический материал о Тарасе Цимбалюке и его известных отношениях. Среди экс-избранниц звезды — актриса Дарья Петрожицкая, Виктория Варлей и другие.