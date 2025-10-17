Тарас Цымбалюк заявил о грандиозных планах в карьере: "Меня уже трудно назвать просто актером"

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк откровенно рассказал о своих творческих амбициях и поделился, как оценивает собственный успех.

Артист признался, что сейчас оценивает свою карьеру лишь на семь баллов из десяти. По его словам, впереди — еще немало целей и перспектив. В шоу "NABARI" Цымбалюк также признался, что сейчас его часто воспринимают не только как актера, но и как секс-символа и публичную личность. Но, по словам звезды, это не мешает ему развиваться сразу в нескольких направлениях.

"Меня уже трудно назвать просто актером. Есть блогинг, шоу-бизнес, рекламные интеграции. Но актерство для меня — это основа, и я хочу, чтобы оно оставалось заметной частью моей жизни", — отметил Тарас.

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Среди ближайших планов Цымбалюка — участие в новых сериалах и спектаклях, а также попытка себя в роли продюсера: "Есть желание попробовать себя в качестве продюсера. У нас с Натальей (Денисенко — прим. ред.) уже есть совместные спектакли, возможно, поставим что-то новое. Хочется, чтобы проекты становились масштабнее и качественнее".

Тарас также вспомнил опыт участия в украинских развлекательных телешоу. По словам артиста, он соглашается быть участником проектов не только ради публичности, но и для собственного развития. Актер отметил, что несмотря на новые вызовы в медиа, он остается преданным своей профессии и стремится, чтобы украинский кинематограф выходил на новый уровень.

"Меня интересовал сам опыт. Хотелось попробовать что-то кардинально новое. Я не жалею — это был интересный вызов и еще одна грань истории шоу-бизнеса", — рассказал знаменитость.

