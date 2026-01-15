Тараса Цымбалюка неожиданно застали с известной актрисой, с которой ему приписывали роман

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

Украинский актер Тарас Цымбалюк неожиданно засветился в компании своей коллеги Елены Светлицкой, с которой ему приписывали роман.

В Киеве состоялся показ нового оригинального сериала в стиле true crime от платформы Киевстар ТВ "Тиха Нава". На событии побывал Тарас Цымбалюк, и не сам, а в компании Елены Светлицкой. Гости мероприятия обратили внимание, что актеры держались вместе, сидели рядом в зале, когда просматривали первую серию "Тихої Нави". Пара не избегала камер и выглядела расслабленно.

Известно, что актеры давно знакомы: они часто проводят время в общей компании и вместе играют в театральном спектакле. Именно это и становилось поводом для слухов среди фанатов, впрочем Елена Светлицкая ранее их опровергала.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая на показе сериала "Тиха Нава"

"Это нормально, потому что мы действительно много времени вместе проводим с этой компанией. Мы много гастролируем. Мы играем Мотрю и Карпа в спектакле. Поэтому... пишут, то пишут", - ранее комментировала актриса.

В то же время их совместное появление именно на допремьерном показе "Тихої Нави" - одного из самых ожидаемых эксклюзивов Киевстар ТВ - снова привлекло внимание к личной жизни звезд.

Кстати, весной 2025 года актерам уже приписывали роман. Более того, тогда источники ТСН.ua даже застали парочку, когда та шла по улицам Львова, и при этом они держались за руки.

А недавно Елена Светлицкая призналась, что сейчас находится в отношениях. Однако, избранника своего, она, конечно же, не рассекретила.