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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Тарасу Цымбалюку приписали роман с Антониной Хижняк: актер резко отреагировал

Тарас Цымбалюк иронично прокомментировал сплетни, что у него якобы отношения с коллегой.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Тарас Цымбалюк и Антонина Хижняк

Тарас Цымбалюк и Антонина Хижняк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинскому актеру Тарасу Цымбалюку, который стал новым героем романтического реалити "Холостяк", приписали роман с коллегой Антониной Хижняк.

Артисты в свое время сыграли горячую пару в сериале "Поймать Кайдаша". Хотя картина уже давно завершилась, но, очевидно, еще есть такие, которые видят в актерах не просто коллег, но и пару в реальной жизни. В частности, на YouTube даже появилось соответствующее видео, где говорится об "отношениях" Цымбалюка и Хижняк.

Актер наткнулся на ролик и с иронией прокомментировал его содержание. Он обратился к Антонине Хижняк и отметил, что "у нее нет совести", ведь, мол, между ними "отношения", а они полгода не виделись.

"А, да? Тоня, нет у тебя совести. Как так, мы с тобой полгода не видимся? У нас же отношения!" - иронично написал актер.

Пост Тараса Цымбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Пост Тараса Цымбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

В общем, Тарас Цымбалюк дал понять, что никаких романтических отношений между ним и Антониной Хижняк на самом деле нет. Свою любовь артист отправляется искать на проекте "Холостяк".

Напомним, недавно в личной жизни юмориста и певца Ивана Люленова произошли изменения. Знаменитость разошелся с девушкой, с которой в течение трех лет состоял в отношениях.

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