Таролог рассказала, что Квиткова в поисках потенциального партнера, а Добрынин боится отношений

В середине января блогер Даша Квиткова и ведущий Никита Добрынин ошеломили новостью, что разводятся.

Фанаты были просто в шоке, ведь они казались идеальной парой. Поклонники не могут окончательно понять, почему же пара разводится, хотя Никита и Даша объяснили, что просто перенасытились друг другом. Также эксы двусмысленно отвечают, что любовь между ними не исчезла, но вместе они быть не могут.

Эксклюзивно виканская жрица, таролог Елена Кузьмич, которая ежедневно делает прогноз на ТСН.ua, сделала таропрогноз по картам об отношениях Квитковой и Добрынина.

В частности, Елена посмотрела, были ли измены в отношениях Даши и Никиты, появился ли на горизонте у кого-нибудь из эксов новый партнер и будут ли они снова вместе.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Таропрозноз от Елены Кузьмич

1. Кто стал инициатором разрыва в отношениях между Никитой Добрыниным и Дашей Квитковой?

Если говорить о том, кто стал инициатором разрыва, то невозможно определить – это он или она. Здесь скорее речь идет о том, что они двое как пара истощили себя. Плюс добавились обстоятельства войны и они уже двое не могут существовать вместе. В основе расклада очень много карт, которые указывают на разрыв и конец отношений. Например, есть башня, которая говорит о том, что все уничтожено до основания, но иногда на разрушенном фундаменте можно построить что-то новое. Есть перевернутая карта Иерофанта, а Иерофант в большинстве случаев символизирует брак. Также есть карты, которые говорят о том, что нужно что-то менять, например, как колесо удачи. В этом раскладе даже есть карта смерти, а в таро смерть – это не смерть. В большинстве случаев карта смерти появляется в отношениях тогда, когда речь идет именно о разводе. Завершается этот расклад картой "Повешенный". Это значит, что они застыли в этой точке, и им нужно было двигаться дальше.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/kvittkova

2. Что стало причиной разрыва Даши и Никиты и были ли измены в их отношениях?

Второй вопрос у нас связан с первым. Потому что здесь нет карт, которые отвечают за измену. Кстати, в раскладе на измену появляются те карты, которые есть в предыдущем раскладе. Так обычно бывает с таро. То есть, если вот они образуют одну версию, то они будут этой линии придерживаться и дальше. Тем не менее, это совместное решение пары, что они не испытывают удовольствия вместе, не могут двигаться дальше, у них изменились какие-то приоритеты.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

3. Появился ли у Даши Квитковой новый бойфренд?

Она очень эффектная женщина сексуальная женщина. Это даже подтверждается картами таро, у которых в основе есть туз жезлов и королева жезлов. По состоянию на данный момент, у нее есть мужчины, которых она оценивает как вероятных партнеров. Она обязательно будет искать себе ровню, но приведет ли это в будущем к каким-то отношениям, пока неизвестно. Она на стадии оценки, она не хочет переливать из пустого в пустое, она хочет быть уверена в партнере и уверена в завтрашнем дне. Поэтому это не будет там какой-нибудь роман на один день. Соответственно она будет искать такого партнера, с которым она сможет дальше развиваться и расти.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

4. Появилась ли у Никиты новая девушка?

По состоянию на данный момент, а таро – это как бы фотография момента, у него тоже нет кого-то на горизонте. Но если он будет искать кого-то, то это будет человек, с которым он полностью погрузится в любовь и растворится в нем. Он будет искать человека очень умного. Человека, с которым он сможет расти, который будет его поддерживать и вдохновлять. Соответственно, сейчас рядом с ним никого такого нет. Сейчас для него будет очень страшно сделать какой-то шаг в отношениях, потому что у нас есть карта дурака в расписании.

Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

5. Разлучатся ли Даша и Никита окончательно и есть ли шанс, что они снова будут вместе?

Из-за войны горизонт прогнозирования событий стал значительно меньше, чем раньше. Если, например, раньше на таро можно было посмотреть на полгода, на несколько месяцев вперед, потому что за это время человек мог принимать определенные решения, то сейчас речь идет об очень небольшом времени. Таро убеждены, что сейчас у этих двух какой-то период истощения. Лодка семьи разбилась в быту, потому что наибольший процент разводов приходится именно на первый год рождения ребенка. Вот когда пара перестает быть парой, а становится родителями. Вот поэтому здесь много испытаний. Возможно, война на них повлияла. А таро не исключает шанс, что они помирятся и будут вместе, потому что впереди много светлых карт.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Заметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не науки. Соответственно, предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него будут силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: