Татьяна Буланова назвала женщин, ставших жертвами секс-домогательств, проститутками

Она считает, что об этом должно быть стыдно говорить.

Российская звезда Татьяна Буланова выразила свою позицию относительно женщин, которые стали жертвами сексуальных домогательств.

Певица заявила, что о таком вообще должно быть стыдно рассказывать. Она осуждает женщин, которые об этом публично говорят и считает их проститутками. Правда, певица говорила о звездах шоубизнеса.

Татьяна Буланова / instagram.com/buslya

"Вообще, для меня слово харассмент — это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, достигла желаемой цели и теперь решила без страха, рассказать, что кто-то к ней приставал ", — заявила Буланова в разговоре с kp.ru.

Сама же Татьяна говорит, что никогда не была жертвой секс-домогательств. Если бы это когда-то произошло, то никогда бы об этом не рассказала. Правда, она говорит, что сталкивалась с эмоциональным насилием со стороны мужчин.

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