Татьяна Лазарева эмоционально отреагировала на ракетный удар по Сумам и гневно обратилась к россиянам

Татьяна Лазарева / © instagram.com/lazarevatut

Реклама

Российская актриса Татьяна Лазарева эмоционально отреагировала на ракетный обстрел Сум, который Россия осуществила утром 13 апреля.

Оккупанты в Вербное воскресенье ударили двумя ракетами по центру города, что повлекло за собой трагедию. К сожалению, без жертв не обошлось. В результате вражеского обстрела погибли 34 человека, среди которых двое детей. По состоянию на утро 14 апреля известно о 119 раненых.

Татьяна Лазарева шокирована преступлением, которое совершили оккупанты. Актриса признается, что даже не знает, какие слова произнести в такие трудные дни и вообще есть ли у нее на это право. Но артистка в фотоблоге написала самые главные для нее строчки "Слава Украине!" Актриса подчеркнула, что украинцы всегда в ее глазах будут героями.

Реклама

"Сумы…Я не знаю, какие слова написать в такие дни. Я до сих пор не знаю даже, имею ли я право что-то писать вообще, опозоренная на всю жизнь причастностью к роду новых фашистов. Самые главные слова для меня — это по-прежнему "Слава Украине!" Они поддерживают меня внутренне. Это как молитва. Украинцы, вы на всю мою жизнь останетесь героями. Героям слава!"– написала актриса.

Реакция Татьяны Лазаревой на обстрел Сум / © instagram.com/lazarevatut

Также Татьяна Лазарева гневно обратилась к россиянам. Актриса назвала их захватчиками и убийцами, которые окончательно опозорились: "Позор захватчикам и убийцам".

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин реагировал на ракетный обстрел Россией Сум. Шоумен осудил преступление оккупантов.