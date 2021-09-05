Татьяна Лазарева о запрете на российском ТВ: "Я не востребована в своей стране"

Артистка уже 10 лет безработная.
Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева призналась, как пережила свой запрет на российском телевидении.
Так, в программе " Світське життя " звезда призналась, что ей сложно пережить это. Она до сих пор беспокоится этим вопросы. Ей тяжело было осознать, что она больше не работает на телевидении.
"Я волновалась из-за того, что я оказалась вне своей профессии. И в какой-то момент я начала понимать, что кроме этого больше ничего не умею делать. Я востребована в своей стране. И я до сих пор из-за этого переживаю", — призналась Татьяна.
Но, несмотря на то, что в артистка не может работать в России, эмигрировать в другую страну она не планирует.
"Эмиграция — это серьезный вопрос. Можно и дальше жить в стране и любить ее. Хотя, если я когда-нибудь надумаю эмигрировать — это не значит, что я каким-то образом предам свою страну", — поделилась актриса.
Отметим, что Татьяна Лазарева активно участвует в оппозиционной деятельности России. Во время аннексии Россией Крыма и войны на востоке Украины поддержала Украину. Однако, артистка стала безработная. Ее перестали приглашать работать на телевидении.
Напомним, в программе "Світське життя" интересными новостями поделилась и Дарья Петрожицкая. Актриса рассказала о своей предстоящей свадьбе.