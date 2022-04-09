Татьяна Лазарева прокомментировала карьеру Валерия Меладзе в России: "Все потерял"

Также актриса осудила тех, кто поддерживает действия Путина.

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева прокомментировала высказывания артистов РФ по поводу войны в Украине.

Так, в программе ЖВЛ знаменитость осудила тех, кто поддерживает действия Путина, в частности, Николая Баскова и Олега Газманова. Она отметила, что первому сложно все терять, а второй всегда за Путина.

"Есть те, кто все поддерживает. Такие всегда возле кормушек были любимцами. Коля Басков… Ему сложно терять то, что к него есть… С Газмановым все понятно, что он душой и телом своим пластическим выступает за Путина", – рассказала юмористка.

Прокомментировала Татьяна и карьеру певца Валерия Меладзе. Артист первым из российских артистов призвал остановить войну, поэтому попал в "список нежелательных лиц" в России.

"Меладзе не молчит и соответственно все потерял. Его сразу закрыли. Любимого артиста всей России, как и Украины, как и Грузии, нельзя будет посмотреть по телевизору и послушать по радио. Кассеты, вероятно, будут слушать, диски", – поделилась Лазарева.

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