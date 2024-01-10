Татьяна Лазарева прокомментировала поведение скандальной Лолиты, с которой до войны дружила

Актриса говорит, что в начале полномасштабного российского вторжения они даже были на связи друг с другом.

Российская актриса Татьяна Лазарева высказалась о скандальной певице Лолите Милявской, с которой до начала полномасштабной войны в Украине дружила.

В интервью журналистке ТСН Марии Васильевой в проекте "Ремарки" Лазарева призналась, что когда Россия начала полномасштабное вторжение, они тогда были на связи. Однако со временем их общение прекратилось. Лазарева намекнула, что их взгляды оказались разными.

Татьяна Лазарева / Фото: instagram.com/lazarevatut

"Подруга Лолита Милявская ... В начале войны мы с ней были на связи, потому что ее мама и дочь были в Одессе. Теперь я даже не знаю, чем это все закончилось, потому что ты расходишься с этими людьми, ты прекращаешь общаться, потому что ты ничем не можешь помочь. Как-то Лолита вышла из этой ситуации, как-то она, видимо, решила свои вопросы. ", — прокомментировала актриса.

Также Лазарева рассказала, что Лолиту сейчас в России активно отменяют. Это произошло после того, как певица засветилась на "голой вечеринке" блогерши Насти Ивлеевой. По словам Лазаревой, Милявская могла бы самостоятельно и гораздо раньше попасть под политику отмены, если бы высказалась против войны. Однако такая же участь ее постигла и без этого.

Лолита Милявская / Фото: скриншот с видео

"Обидно для нее, что ее вот так вот отменили сейчас. Можно это было сделать самостоятельно и раньше", — отметила актриса.

Напомним, Лолита Милявская находится в России и молчит о войне в Украине. За молчаливую поддержку российского вторжения певица 7 января 2023 года попала под санкции от СНБО. Кроме того, СБУ запретила въезд скандальной исполнительнице на территорию Украины, ведь она незаконно посещала аннексированный Россией Крым.

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