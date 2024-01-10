Татьяна Лазарева прокомментировала поведение скандальной Лолиты, с которой до войны дружила

Актриса говорит, что в начале полномасштабного российского вторжения они даже были на связи друг с другом.
Российская актриса Татьяна Лазарева высказалась о скандальной певице Лолите Милявской, с которой до начала полномасштабной войны в Украине дружила.
В интервью журналистке ТСН Марии Васильевой в проекте "Ремарки" Лазарева призналась, что когда Россия начала полномасштабное вторжение, они тогда были на связи. Однако со временем их общение прекратилось. Лазарева намекнула, что их взгляды оказались разными.
"Подруга Лолита Милявская ... В начале войны мы с ней были на связи, потому что ее мама и дочь были в Одессе. Теперь я даже не знаю, чем это все закончилось, потому что ты расходишься с этими людьми, ты прекращаешь общаться, потому что ты ничем не можешь помочь. Как-то Лолита вышла из этой ситуации, как-то она, видимо, решила свои вопросы. ", — прокомментировала актриса.
Также Лазарева рассказала, что Лолиту сейчас в России активно отменяют. Это произошло после того, как певица засветилась на "голой вечеринке" блогерши Насти Ивлеевой. По словам Лазаревой, Милявская могла бы самостоятельно и гораздо раньше попасть под политику отмены, если бы высказалась против войны. Однако такая же участь ее постигла и без этого.
"Обидно для нее, что ее вот так вот отменили сейчас. Можно это было сделать самостоятельно и раньше", — отметила актриса.
Напомним, Лолита Милявская находится в России и молчит о войне в Украине. За молчаливую поддержку российского вторжения певица 7 января 2023 года попала под санкции от СНБО. Кроме того, СБУ запретила въезд скандальной исполнительнице на территорию Украины, ведь она незаконно посещала аннексированный Россией Крым.
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