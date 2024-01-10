Татьяна Лазарева шокировала, как в России относятся к малоимущим: "Ты обречен"

Российская актриса Татьяна Лазарева шокировала, как в стране-агрессоре России относятся к малоимущим.

Артистка в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой в проекте "Ремарки" поделилась, что, когда начала заниматься благотворительностью, была удивлена. Лазарева заметила, что стране просто не нужны социально незащищенные люди. По словам актрисы, в РФ делают все для того, чтобы малоимущим приходилось выживать.

Татьяна Лазарева / Фото: instagram.com/lazarevatut

"Задумываться о происходящем я начала, когда занялась благотворительностью. Я задала себе вопрос: "Как мы считаем, что у нас сильное государство, тогда как сильная страна заботится о самых слабых, это категория социально незащищенных людей – инвалиды, пенсионеры и дети". Как я пришла к благотворительности, я увидела, что к этим категориям безразлично отношение. Они считаются ненужными, неинтересными. Это настолько меня шокировало", — поделилась знаменитость.

Лазарева говорит, что тогда начала понимать, что в стране что-то не так происходит. Актриса считает, что малоимущие люди не должны выживать, наоборот – государство должно им помогать. Однако, по словам актрисы, Россия все делает наоборот.

Татьяна Лазарева / Фото: instagram.com/lazarevatut

"Я начала задумываться, кто виноват в том, что далеко живущие от Москвы люди в каких-то маленьких городках и селах, которых большое количество в стране, люди выживают. Люди борются за свою жизнь. Если ты станешь инвалидом, то ты обречен и никому не нужен. Государству ты не нужен. В России ты выживаешь. Я тогда начала об этом задумываться и поняла, что в этой стране что-то не так, почему слабые не получают защиты и помощи", — отметила артистка.

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