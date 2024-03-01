Татьяна Литвинова рассекретила сумму заработка и назвала, что ей приносит доход во время войны

Звезда проекта "МастерШеф", ведущая и кулинарный эксперт Татьяна Литвинова, которая недавно показалась в больнице после операции, честно призналась, сколько зарабатывает ежемесячно.

По словам ведущей, она привыкла подсчитывать бюджет, чтобы покрывать свои нужды. Так, ежемесячно Татьяна Литвинова зарабатывает около пяти тысяч долларов.

"Примерно пять (тыс. долларов – прим. ред.)", – призналась знаменитость в интервью Славе Демину.

Татьяна Литвинова / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Также кулинарный эксперт призналась, что все эти деньги приносит ей работа над собственным брендом в соцсетях и реклама. Кроме того, несколько месяцев назад Татьяна стала владелицей интернет-магазина, где продает товары для кухни и дома.

"Диджитал мой, интеграции рекламные... Я зарабатываю чисто на этом. Не могу сказать, что я себя позиционирую как лидер мнений, но есть некоторая экспертность. Недавно искала, где бы еще можно заработать, потому что рекламные интеграции непостоянны в воюющей стране, - открыла интернет-магазин. Там у меня есть девайсы, бытовая техника, множество вещей, необходимых именно на кухне, в доме, быту. Ему только два-три месяца, еще учусь", - объяснила Литвинова.

Напомним, недавно Татьяна Литвинова перенесла сложную операцию по удалению новообразований и делилась, как проходит ее реабилитация.

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