Татьяна Малкова раскрыла гонорары актеров во время войны: "Даже смешно, сколько мы получаем"

Татьяна Малкова / © instagram.com/tannita_malkova

Реклама

Украинская артистка Татьяна Малкова, которая ранее объяснила, почему у нее не сложилась певческая карьера, раскрыла гонорары актеров во время войны.

Знаменитость не скрывает, что заработки всегда были разные. Война, конечно же, внесла свои коррективы. Хоть конкретных сумм Татьяна Малкова называть не стала, однако в интервью Oboz.ua дала понять, что это небольшие средства. Однако, по словам актрисы, на заработок значительно влияет умение договариваться и не бояться озвучивать свои условия.

"Актерские гонорары всегда были у всех разные. И тут дело даже не в войне. Конечно, война внесла коррективы, да и колебания доллара тоже повлияли. Если переводить гонорары в доллары, то иногда даже смешно, сколько мы получаем. Но такова жизнь. Главное - уметь договариваться, осознавать свою ценность. Честно говорить: "Готов работать за такие условия". Или принимать условия, которые предлагают", - говорит артистка.

Реклама

Татьяна Малкова / © instagram.com/tannita_malkova

По словам Татьяны Малковой, со временем она поняла свою ценность и избавилась от страха озвучивать свои условия. Артистка уверяет, что в профессии идут друг другу на встречу, когда понимают, что их сотрудничество полезно.

"Что касается меня - я научилась вести такие переговоры, когда поняла, что раньше часто себя обесценивала. Когда начинаешь ценить себя, меняется и подход к работе, и отношение других. И знаете, люди достаточно легко соглашаются на ваши условия, если обе стороны понимают, какую пользу могут друг другу принести", - подытожила актриса.

Напомним, недавно солист хора "Гомон" Вадим Яценко заговорил о заработках. Артист признался, какие гонорары получает.