Татьяна Песик напугала фото с опухшими и покрасневшими глазами: "Это так печет, очень больно"

Известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Татьяна Песик показалась с опухшими и покрасневшими глазами.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что ее мучают проблемы со здоровьем. В частности, несколько дней назад у артистки покраснели и опухли глаза. Знаменитости поначалу помогли антибиотики и капли. Однако симптомы вернулись. Татьяна Песик говорит, что глаза очень сильно пекут и болят.

Актриса обращалась за помощью к врачам, однако они пока что не установили причины покраснения и отека глаз. Знаменитость сдала анализы, которые должны пролить свет на ситуацию. Пока что артистка уверена, что таким образом ее организм реагирует на что-то.

Татьяна Песик / Фото: instagram.com/tanet_vip

"Я не понимаю, что это... Несколько дней назад оно проявилось, но капли и антибиотики забрали...И вот несколько дней, и оно снова проявилось. Я не понимаю, что это. Мы сдали анализы, я еще ожидаю анализы. Очень долго делают...Это так печет, как ожоги. Это очень больно. И это не косметические средства, это внутренняя реакция на что-нибудь. Мне с утра тяжело открывать глаза", - пожаловались актриса.

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич жаловалась на проблемы со здоровьем. Знаменитость призналась, что заболела, и назвала свои симптомы.

Читайте также: