Татьяна Песик во время обстрела Тернополя оказалась в эпицентре взрывов: "Меня волной отнесло от двери"

Известная украинская актриса и юмористка Татьяна Песик оказалась в эпицентре громких взрывов.

Артистка живет в Тернополе. К сожалению, 19 ноября российские оккупанты атаковали город дронами и ракетами. Попаданий не удалось избежать. По состоянию на 09:25 известно о десятках пострадавших и девяти погибших.

Татьяна Песик говорит, что обстрел действительно был ужасный. В частности, взрывы и "прилеты" произошли прямо рядом с актрисой. Знаменитость говорит, что ее взрывной волной отнесло от дверей, а также окна в квартире все пооткрывались. Татьяна Песик заверила, что с ней все в порядке, но она не на шутку испугалась.

"Сказать, что я обалдела, то ничего не сказать. Возле меня все "прилеты" сегодня (19 ноября - прим. ред.). Рядом все горит, бахкает и в дыму. Меня волной отнесло от дверей. Окна на удивление целы, но странным образом открыты. Я в порядке, немного еще страшно. Берегите себя", - поделилась актриса.

Напомним, недавно группа Ziferblat попала под вражеский обстрел в Днепре. Взрывной волной задело поезд, которым музыканты возвращались в Киев.