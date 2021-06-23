Татьяна Воржева в купальнике очаровала поклонников соблазнительными движениями на камеру

Артистка поделилась пикантным видео.

Украинская певица Татьяна Воржева, которую уже успели окрестить "украинской Анджелиной Джоли", очаровала поклонников соблазнительными формами.

Так, на своей странице в Instagram исполнительница поделилась новым видео, где томно позирует на камеру в купальнике. Татьяна, как кошка, соблазнительно выгибает стройное тело, закидывает ножку и играет с волосами.

В посте звезда поделилась с поклонниками отрывком из повести Ивана Тургенева "Первая любовь":

"О молодость! Молодость! Тебе нет ни до чего дела, ты как будто бы обладаешь всеми сокровищами вселенной, даже грусть тебя тешит, даже печаль тебе к лицу, ты самоуверенна и дерзка, ты говоришь: я одна живу - смотрите! А у самой дни бегут и исчезают без следа и без счета и все в тебе исчезает, как воск на солнце, как снег… И, может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности все сделать - а в возможности думать, что ты все сделаешь…".

Напомним, недавно еще одна известная певица, Ольга Цибульская в своем фотоблоге поделилась пикантными фотографиями с отдыха. Артистка в черном купальнике похвасталась стройной фигурой.

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