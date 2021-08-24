TAYANNA и Джамала показали клип на трек "Моя Земля": во время съемок певицы даже падали

TAYANNA и Джамала показали клип на трек "Моя Земля": во время съемок певицы даже падали

Съемочный процесс проходил на Западной Украине.

Украинские певицы Джамала и TAYANNA порадовали поклонников клипом на дуэтную композицию "Моя Земля".

По словам исполнителей, видеоролик приурочен к 30-летию независимости Украины.

Так, съемки клипа состоялись в Западной Украине. Певицы в своей видеоработе показали захватывающие горные пейзажи.

Однако, без трудностей не обошлось. Когда исполнительницы приехали на съемочную площадку, то начались сильные дожди. Певицы неоднократно скользили и падали, а в горной местности это было опасно. К счастью, все обошлось без серьезных травм.

Режиссером клипа выступил Назар Дорош.

Отметим, на днях Джамала и TAYANNA представили совместный трек об Украине «Моя Земля». По словам Джа, эта песня — подарок Украине и каждому украинцу на День Независимости страны.

Напомним, многие из украинских музыкантов выпустили новые треки или видеоработы, приуроченных к 30-летию независимости Украины. Недавно коллектив MOZGI выпустили новую украиноязычную песню «Ой, мама».

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