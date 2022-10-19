TAYANNA и Вера Брежнева неожиданно спели в дуэте по-украински о вышиванке

Украинская певица TAYANNA и исполнительница Вера Брежнева неожиданно объединились в лирический дуэт.

Артистки представили знаменитую песню "Вишиванка", написанную известными украинскими поэтом Николаем Сома и композитором Оскаром Сандлером, в современной аранжировке и свете последних дней.

Запись песни состоялась на звукозаписывающей студии, где певицы увиделись впервые с начала года и через некоторое время после того, как TAYANNA написала Вере с предложением спеть вместе.

Обложка трека была создана вышивальщицей Софией Гольдман-Манастырской в старинной технике "цепочка", которую чаще всего использовали на Буковине, Гуцульщине, Лемковщине и Сумщине и является одной из более 100 техник вышивания.

Обложка трека TAYANNA и Веры Брежневой

Отметим, что в подписи к видео Вера Брежнева указана под новым псевдонимом VERA. Артистка не объяснила, то ли у нее начинается новый этап в карьере, где она будет отмечаться как VERA, или она сделала исключение для дуэта с TAYANNA.

TAYANNA и Вера Брежнева

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Вера Брежнева уехала из России, осудила действия российских властей и активно рассказывает в своих соцсетях, что россия напала на Украину. Брежнева уехала в Польшу, где активно волонтерит и помогает украинским переселенцам. Также певица полностью разорвала все контакты с Россией.

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