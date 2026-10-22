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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
310
Время на прочтение
2 мин

TAYANNA изнутри показала арендованную квартиру, где сейчас живет с 13-летним сыном

Певица вместе с сыном временно поселилась в трехкомнатной квартире друзей и показала, как устроила свой быт.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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TAYANNA

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица TAYANNA показала квартиру в Киеве, которую арендует у друзей после того, как решила оставить свой дом из-за чрезмерного шума в районе.

Сейчас артистка живет в другом доме вместе с сыном. Это трехкомнатная квартира-студия площадью 100 квадратных метров. Жилье принадлежит друзьям исполнительницы. Во время экскурсии певица продемонстрировала разные комнаты и рассказала о своих бытовых привычках. А еще поделилась деталями, которые много говорят об ее отношении к домашнему уюту.

/ © скриншот с видео

© скриншот с видео

Квартира TAYANNы / © скриншот с видео

Квартира TAYANNы / © скриншот с видео

Причиной переезда стал дискомфорт в предыдущем доме. По словам TAYANNA, в районе Осокорков, где расположен его собственный дом, стало слишком громко, поэтому она решила на время сменить обстановку.

В то же время, певица не спешит раскрывать финансовые подробности аренды. При этом охотно рассказывает о том, как обустраивает свой быт. Уборкой и приготовлением пищи она занимается самостоятельно, без посторонней помощи.

TAYANNA / © скриншот с видео

TAYANNA / © скриншот с видео

TAYANNA признается, что ей близок минимализм. Она не стремится накапливать вещи и предпочитает пространство без лишнего хлама. Однако существует одна категория предметов, перед которой артистке сложно устоять.

Несмотря на любовь к аскетизму, TAYANNA питает особую слабость к красивой посуде. Певица привозит из разных уголков мира необычные чашки, которые становятся ее маленькими домашними сокровищами. Именно такие детали добавляют индивидуальность пространству, где она живет.

Квартира TAYANNы / © скриншот с видео

Квартира TAYANNы / © скриншот с видео

Квартира TAYANNы / © скриншот с видео

Квартира TAYANNы / © скриншот с видео

В проекте «По хатах» артистка показала коридор, кухню-гостиную, спальню и ванную. Зрители также смогли увидеть, как организован ее временный дом и какие детали создают в нем атмосферу уюта.

Квартира TAYANNы / © скриншот с видео

Квартира TAYANNы / © скриншот с видео

Квартира TAYANNы / © скриншот с видео

Квартира TAYANNы / © скриншот с видео

Напомним, недавно TAYANNA откровенно призналась, почему ушла со сцены и разорвала сотрудничество с Бадоевым.

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