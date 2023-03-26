TAYANNA очаровала фанатов исполнением народной украинской песни "Чом ти не прийшов" а капелла

Исполнительница продемонстрировала свой талант.
Певица TAYANNA поделилась с поклонниками своим исполнением известной украинской песни "Чом ти не прийшов".
Исполнительница решила чаще делиться с подписчиками своим творчеством и исполнять народные песни. На своей странице в Instagram TAYANNA поделилась видео, в котором нежно спела лирическую композицию а капелла.
Поклонников певицы приятно удивило столь трогательное исполнение известной песни. В комментариях под видео TAYANNA получила положительные отзывы от подписчиков.
- Ангеловое пение!
- Как красиво!
- Мед для ушей...
- Обожаю ваш тембр и вокальное мастерство.
Напомним, ранее TAYANNA вместе с VERA (Верой Брежневой) совершила зажигательный кавер на народную песню "Била мене мати...". Песня вошла в альбом "ДНК", в котором звезды украинского шоубизнеса придали новое звучание народным песням.
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