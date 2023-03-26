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TAYANNA очаровала фанатов исполнением народной украинской песни "Чом ти не прийшов" а капелла

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
418
Время на прочтение
1 мин
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TAYANNA очаровала фанатов исполнением народной украинской песни "Чом ти не прийшов" а капелла

Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Исполнительница продемонстрировала свой талант.

Певица TAYANNA поделилась с поклонниками своим исполнением известной украинской песни "Чом ти не прийшов".

Исполнительница решила чаще делиться с подписчиками своим творчеством и исполнять народные песни. На своей странице в Instagram TAYANNA поделилась видео, в котором нежно спела лирическую композицию а капелла.

Поклонников певицы приятно удивило столь трогательное исполнение известной песни. В комментариях под видео TAYANNA получила положительные отзывы от подписчиков.

  • Ангеловое пение!
  • Как красиво!
  • Мед для ушей...
  • Обожаю ваш тембр и вокальное мастерство.

Напомним, ранее TAYANNA вместе с VERA (Верой Брежневой) совершила зажигательный кавер на народную песню "Била мене мати...". Песня вошла в альбом "ДНК", в котором звезды украинского шоубизнеса придали новое звучание народным песням.

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Дата публикации
Просмотры
418
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