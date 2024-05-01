TAYANNA откровенно рассказала о личной жизни и романтических отношениях: "Имею теплые чувства"

Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, откровенно заговорила о личной жизни.

В частности, исполнительница призналась, находится ли сейчас в романтических отношениях и есть ли у нее рядом любимый мужчина. Артистка не стала скрывать подробности из личной жизни. Исполнительница призналась, что она пока что не состоит в отношениях. Впрочем, есть человек, к которому TAYANNA испытывает теплые чувства.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Нет, пока в моей жизни нет отношений. Однако есть человек, к которому я испытываю теплые чувства. Они — мой источник вдохновения и помогают открывать новые глубины своей души и искусства", — рассказала артистка в интервью tykyiv.com.

Отметим, TAYANNA и раньше говорила, что в ее жизни появился любимый мужчина. По словам артистки, их отношения находятся только на начальной стадии, то есть зарождаются.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Напомним, недавно Ирина Горовая откровенно высказалась о личной жизни. Продюсер призналась, находится ли она в отношениях и есть ли рядом с ней любимый человек.

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