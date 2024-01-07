TAYANNA поделилась редкими кадрами подросшего 11-летнего сына и зачитала с ним рэп

Артистка удивила талантами парня.
Украинская певица TAYANNA впервые за долгое время показала кадры со своим 11-летним сыном Даниэлем.
Звезда в своем фотоблоге предстала вместе с сыном на диване. К слову, певица была без капли макияжа в непринужденной одежде. А вот парень надел спортивную футболку и шорты и ошеломил своими вокальными способностями. Даниэль зачитал рэп на английском языке. Такое зажигательное исполнение поддержала и звездная мама. TAYANNA время от времени помогала с некоторыми строчками трека.
Артистка очень гордится такими музыкальными способностями сына. И под видео добавила, что "растет малой рэпер".
Интересно, что мама с сыном получили лайк от Мики Ньютон. А остальные поклонники отметили, какая же TAYANNA заботливая мама.
- Крутая мама! Поддержка для сына во всех начинаниях
- Класс! Молодец
- Круто! Вот оно как, парень
- Вот он наваливает! Надо фит записать
Напомним, украинская певица TAYANNA родила сына от экс-брака с известным российским продюсером Егором Глебом. И недавно артистка честно призналась, как отец-россиянин относится к 11-летнему Даниелю во время полномасштабного вторжения.
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