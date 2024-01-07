TAYANNA поделилась редкими кадрами подросшего 11-летнего сына и зачитала с ним рэп

Украинская певица TAYANNA впервые за долгое время показала кадры со своим 11-летним сыном Даниэлем.

Звезда в своем фотоблоге предстала вместе с сыном на диване. К слову, певица была без капли макияжа в непринужденной одежде. А вот парень надел спортивную футболку и шорты и ошеломил своими вокальными способностями. Даниэль зачитал рэп на английском языке. Такое зажигательное исполнение поддержала и звездная мама. TAYANNA время от времени помогала с некоторыми строчками трека.

Артистка очень гордится такими музыкальными способностями сына. И под видео добавила, что "растет малой рэпер".

Сын TAYANNA зачитал рэп

Интересно, что мама с сыном получили лайк от Мики Ньютон. А остальные поклонники отметили, какая же TAYANNA заботливая мама.

Крутая мама! Поддержка для сына во всех начинаниях

Класс! Молодец

Круто! Вот оно как, парень

Вот он наваливает! Надо фит записать

Напомним, украинская певица TAYANNA родила сына от экс-брака с известным российским продюсером Егором Глебом. И недавно артистка честно призналась, как отец-россиянин относится к 11-летнему Даниелю во время полномасштабного вторжения.

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