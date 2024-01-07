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TAYANNA поделилась редкими кадрами подросшего 11-летнего сына и зачитала с ним рэп

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
254
Время на прочтение
1 мин
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TAYANNA поделилась редкими кадрами подросшего 11-летнего сына и зачитала с ним рэп

TAYANNA с сыном Даниэлем

Артистка удивила талантами парня.

Украинская певица TAYANNA впервые за долгое время показала кадры со своим 11-летним сыном Даниэлем.

Звезда в своем фотоблоге предстала вместе с сыном на диване. К слову, певица была без капли макияжа в непринужденной одежде. А вот парень надел спортивную футболку и шорты и ошеломил своими вокальными способностями. Даниэль зачитал рэп на английском языке. Такое зажигательное исполнение поддержала и звездная мама. TAYANNA время от времени помогала с некоторыми строчками трека.

Артистка очень гордится такими музыкальными способностями сына. И под видео добавила, что "растет малой рэпер".

Сын TAYANNA зачитал рэп

Сын TAYANNA зачитал рэп

Интересно, что мама с сыном получили лайк от Мики Ньютон. А остальные поклонники отметили, какая же TAYANNA заботливая мама.

  • Крутая мама! Поддержка для сына во всех начинаниях
  • Класс! Молодец
  • Круто! Вот оно как, парень
  • Вот он наваливает! Надо фит записать

Напомним, украинская певица TAYANNA родила сына от экс-брака с известным российским продюсером Егором Глебом. И недавно артистка честно призналась, как отец-россиянин относится к 11-летнему Даниелю во время полномасштабного вторжения.

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Дата публикации
Просмотры
254
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