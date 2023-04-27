TAYANNA показала заметно подросшего 10-летнего сына-красавца

Украинская певица TAYANNA порадовала поклонников редким фото с сыном.

Артистка приехала в Украину и сделала несколько фотографий с Даниэлем. Снимками исполнительница поделилась в своем Instagram. На одном фото мама и сын позировали друг возле друга, а на другом – уже стояли обнявшись.

TAYANNA с сыном / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Люблю тебя, мой сын", — коротко, но мило подписала фотографии TAYANNA.

Снимки были сделаны в Украине. Хотя певица и не говорила, в каком городе, подписчики артистки узнали на фото Черновцы. Также пользователи в комментариях под постом отметили, что Даниэль уже заметно подрос и растет настоящим красавцем: "Такой уж взрослый", "вы прекрасны, приветствия этому невероятному парню", "красивые".

TAYANNA с сыном / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Напомним, TAYANNA самостоятельно воспитывает 10-летнего сына. С отцом Даниэля знаменитость не общается. Известно, что долгое время артистка встречалась с мужчиной, по имени Александр. Однако летом прошлого года пара разошлась. Для TAYANNA это был болезненный разрыв. Певица ранее рассказывала, какие выводы сделала после расставания.

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