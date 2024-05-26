TAYANNA показала заметно подросшего 11-летнего сына и удивила, как он изменился

Артистка также заговорила о важности проводить время с семьей.

Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, порадовала поклонников семейным контентом.

В своем Instagram исполнительница опубликовала коллаж с фото, на котором изображена она и ее 11-летний сын Даниэль. Они снимались в профессиональном фотосете. TAYANNA позировала в черном длинном платье, между тем Даниэль сменил два образа: официальный и джинсовый костюм.

TAYANNA с сыном / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

К слову, Даниэль уже заметно подрос. Кроме того, с годами сын исполнительницы очень сильно изменился.

Кроме того, TAYANNA заговорила о важности проводить время с семьей. Певица отметила, что сейчас нужно как никогда ценить родных и близких, а также находит радость в мелочах.

Сын TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Мы часто забываем о том, что настоящее счастье скрывается в простых вещах – в общих прогулках, смехе, разговорах и объятиях. Сейчас, как никогда, мы должны ценить каждый миг, проведенный с семьей и друзьями. Находите радость в мелочах и помните, что самое ценное в жизни — это люди, которые рядом с нами", — отметила исполнительница.

Напомним, недавно Ирина Федишин показала, как ее 13-летний сын подрос. Также исполнительница рассекретила, что подарила Юрию на день рождения.

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