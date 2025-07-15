TAYANNA показалась с 10-летним сыном и рассказала о курьезе, который случился с ними в аэропорту

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, поделилась редким фото с сыном и рассказала о неприятном курьезе, который случился с ними в аэропорту.

Артистка вместе с 10-летним Даниэлем находится за границей. В своем Instagram исполнительница уже показала фотографии из их путешествия. В частности, артистка опубликовала селфи, которое было сделано в самолете. На кадрах TAYANNA позировала перед объективом фотокамеры, тем временем Даниэль склонился на сиденье и спал с маской на глазах.

TAYANNA с сыном / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Они вместе прилетели самолетом из Берлина в Варшаву. Но, к сожалению, неприятных инцидентов не удалось избежать. TAYANNA забыла чемодан возле паркомата. Все бы ничего, но вещи певицы остались в Берлине, а она вспомнила об этом в Варваше.

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"Кто забыл свой чемодан возле паркомата в аэропорту - конечно я! А аэропорт немного в Берлине, а я немного в Варшаве", - поделилась артистка.

Пост TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Напомним, недавно жена ведущего Тимура Мирошниченко вместе с четырьмя детьми отправилась на отдых. Инна рассказала о курьезах, которые случились с ними в дороге.