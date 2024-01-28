TAYANNA полетела с мамой в экзотическую страну и показала, как проходит их отдых

Украинская певица TAYANNA уехала на отдых в экзотическую страну.

Об этом она сообщила в своем Instagram. В отпуск артистка уехала не сама, компанию ей составила мама. Вместе они отдыхают в Индии.

TAYANNA с мамой / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

В фотоблоге TAYANNA активно делится кадрами из отпуска и показывает, чем они занимаются. В частности, певица с мамой любуется невероятными видами, посещают памятные места, примеряют индийские традиционные наряды и приобщаются к традициям страны.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Как поделилась TAYANNA, Индия довольно интересная страна, после путешествия в которую у нее осталось много мыслей и впечатлений.

"Интересная страна Индия. Одновременно вызывает целый калейдоскоп эмоций и мыслей. Еще в процессах, а они разные", — прокомментировала артистка.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая поделилась кадрами из отпуска. Правда, она отдыхала не за границей, а в украинских Карпатах. Кстати, Витвицкая тоже была не сама, компанию ей составил новый возлюбленный, которого она впервые засветила.

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