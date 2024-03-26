TAYANNA получила участок земли на Бали и призналась, кто ей сделал такой подарок

Украинская певица TAYANNA призналась, что получила участок земли на Бали и объяснила, как это произошло.

Как оказалось, это произошло около трех лет назад, когда артистка встречалась с бойфрендом. Именно он сделал для исполнительницы такой дорогостоящий подарок, ведь его профессия была связана с застройкой земель Бали.

"Это еще тот бойфренд, который был три года назад. Он просто занимается строительством на Бали и подарил мне кусок земли", - рассказала певица в программе от "Люкс ФМ".

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Также артистка объяснила, что в будущем планирует там построить виллу, вдохновляться на новые творческие проекты и просто проводить там время с семьей.

"Я мечтала с детства, чтобы у меня был домик возле океана. И когда я заработаю много денег, я построю себе там виллу. И буду отправлять на зиму родителей и сама туда буду приезжать на месяц вдохновляться. Хочу дом, куда я буду приезжать раз в год в два или один месяц, писать песни, отдыхать с сыном и перезаряжаться", - добавила звезда.

Напомним, недавно экс-муж Анны Тринчер, блогер Александр Волошин, показал подарки от бывшей за более чем 50 тыс. грн.

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