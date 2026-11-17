TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Реклама

Украинская певица TAYANNA вернула себе любимую прическу — артистка отстригла длинные волосы и похвасталась обновленным каре.

Об изменениях в образе исполнительница сообщила в Instagram-историях. Татьяна Решетняк решила снова выбрать стрижку, к которой, очевидно, имеет особую привязанность. Певица показала результат перевоплощения и поделилась эмоциями с подписчиками. Судя по ее реакции, возвращение к привычной длине волос стало для нее приятным изменением. Новую прическу артистка встретила с большим увлечением.

Реклама

«Ну что, вернулась моя кареха любимая», — написала Tayanna.

Реклама

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Исполнительница не стала многословной и просто дала понять, что соскучилась по своей фирменной стрижке. Удлиненное каре снова стало частью ее образа. Артистка не скрывала свой восторг от долгожданных перемен.

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Напомним, недавно TAYANNA сделала жесткое заявление об украинском шоубизнесе.

Новости партнеров