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- Гламур
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TAYANNA попрощалась с длинными волосами: звезда шокировала кардинальными изменениями образа
Исполнительница похвасталась изменениями в образе и призналась, что соскучилась по любимой стрижке.
Украинская певица TAYANNA вернула себе любимую прическу — артистка отстригла длинные волосы и похвасталась обновленным каре.
Об изменениях в образе исполнительница сообщила в Instagram-историях. Татьяна Решетняк решила снова выбрать стрижку, к которой, очевидно, имеет особую привязанность. Певица показала результат перевоплощения и поделилась эмоциями с подписчиками. Судя по ее реакции, возвращение к привычной длине волос стало для нее приятным изменением. Новую прическу артистка встретила с большим увлечением.
«Ну что, вернулась моя кареха любимая», — написала Tayanna.
Исполнительница не стала многословной и просто дала понять, что соскучилась по своей фирменной стрижке. Удлиненное каре снова стало частью ее образа. Артистка не скрывала свой восторг от долгожданных перемен.
Напомним, недавно TAYANNA сделала жесткое заявление об украинском шоубизнесе.