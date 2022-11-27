TAYANNA после разрыва с бойфрендом сделала неожиданное заявление об отношениях с мужчинами

Украинская певица TAYANNA переживала тяжелый разрыв со своим бойфрендом, с которым встречалась больше года.

Но, похоже, артистка смогла "отойти" от болезненного расставания и сделала для себя выводы, которыми она поделилась в фотоблоге.

"Поняла свою миссию – не умирать за мужиками, а исцелять людей своими песнями и голосом. Создатель наделил меня талантом, и он мне не принадлежит – это божий дар, который я должна нести людям", — рассказала артистка.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Также певица рассказала, что ее путь жизненный был трудный, но интересный. По словам звезды, она была много раз "сломана". Однако такого больше не будет. По всей вероятности, звезда имела в виду, что больше не будет искать отношений.

"Сломана очень, и не один раз, — но это уже последний", — добавила TAYANNA.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Артистка сделала и неожиданное заявление. TAYANNA рассказала, что она в отношениях для мужчин была финансовым Wi-Fi.

"Для мужчин я финансовый Wi-Fi – но почему-то не в свою сторону. Исправляем! Они покупают со мной подарки себе", – написала TAYANNA.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Отметим, певица встречалась с бойфрендом по имени Александр. Разрыв отношений для артистки был болезненным, она его тяжело переживала. Даже когда исполнительница вспоминала об Александре, то не могла сдержать слез.

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