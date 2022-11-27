TAYANNA после разрыва с бойфрендом сделала неожиданное заявление об отношениях с мужчинами

Также исполнительница рассказала, какие выводы сделала по завершении последних отношений.
Украинская певица TAYANNA переживала тяжелый разрыв со своим бойфрендом, с которым встречалась больше года.
Но, похоже, артистка смогла "отойти" от болезненного расставания и сделала для себя выводы, которыми она поделилась в фотоблоге.
"Поняла свою миссию – не умирать за мужиками, а исцелять людей своими песнями и голосом. Создатель наделил меня талантом, и он мне не принадлежит – это божий дар, который я должна нести людям", — рассказала артистка.
Также певица рассказала, что ее путь жизненный был трудный, но интересный. По словам звезды, она была много раз "сломана". Однако такого больше не будет. По всей вероятности, звезда имела в виду, что больше не будет искать отношений.
"Сломана очень, и не один раз, — но это уже последний", — добавила TAYANNA.
Артистка сделала и неожиданное заявление. TAYANNA рассказала, что она в отношениях для мужчин была финансовым Wi-Fi.
"Для мужчин я финансовый Wi-Fi – но почему-то не в свою сторону. Исправляем! Они покупают со мной подарки себе", – написала TAYANNA.
Отметим, певица встречалась с бойфрендом по имени Александр. Разрыв отношений для артистки был болезненным, она его тяжело переживала. Даже когда исполнительница вспоминала об Александре, то не могла сдержать слез.
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