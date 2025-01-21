TAYANNA пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Жестко потрепал меня прошлый год"

Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В Instagram-stories артистка призналась, что прошлый год для нее оказался нелегким. Певица говорит, что сейчас просто истощена. Так что на фоне усталости в исполнительницы возникли проблемы со здоровьем, которые не проходят, а организм просто отказывается полноценно работать.

Болезнь TAYANNA дала осложнение на горло и нос. Певица признается, что даже новые песни писать не может. Однако исполнительница надеется, что болезнь скоро пройдет, а она будет чувствовать себя значительно лучше и снова вернется к работе.

"Болезнь, уйди уже! Жестоко потрепал меня прошлый год так, что тело отказывается работать уже. И осложнения именно на горло, нос и не могу даже песни писать", — пожаловалась певица.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Также в Instagram-stories TAYANNA показала, какой сейчас выглядит. На снимке артистка позировала в пижаме и была довольно уставшей. Однако она заботилась о своем внешнем виде и делала патчи под глазами.

Напомним, недавно актриса Дарья Петрожицкая жаловалась на проблемы со здоровьем. Также артистка рассказала о тяжелом периоде в ее жизни.

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