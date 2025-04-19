TAYANNA пожаловалась на серьезную зависимость и как преодолевала ее: "Отрезала себя от всех друзей"

TAYANNA

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Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, рассказала о трудностях в личной жизни.

Исполнительница откровенно поделилась преодолением сложного пути. В подкасте "Людині потрібна людина" TAYANNA заявила, что в течение двух лет боролась с проблемами ментального здоровья. В частности работала с травмами во время психотерапии. В результате звезда обнаружила за собой проблему зависимости в отношениях. Поэтому решилась на кардинальные решения и временно отрезала себя от ближайшего окружения, чтобы держать фокус на себе.

"Когда я попала на психологическую групповую терапию, я увидела очень много своих травм за короткий промежуток времени, что я не могла их вынести. Я была в сплошной боли и на дне. Я совершенно отрезала себя от всех самых родных друзей, почти ни с кем не общалась. Было очень тяжело. Никогда не могла подумать, что человеку может быть так плохо психологически", - рассказала Решетняк.

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TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

В процессе работы с психотерапевтом артистка фокусировалась на страхах, исследовании внутреннего "я" и преодолевала проблему зависимости от людей. Наконец, постепенно состояние TAYANNA начало улучшаться. Впрочем, по словам певицы, она до сих пор на пути усовершенствования и борьбы с травмами и внутренним критиком.

"Я пошла на индивидуальную практику и мы начали разбирать с самого дна. Поэтому начала изучать кто я, что мне нужно, где мои границы, потому что оказалось, что у меня их не было. И я начала себя восстанавливать. Два года каждый день я работала над собой. Я поняла, что у меня очень сильная зависимость от людей. И у меня был очень сильный критик, над которым я до сих пор работаю. Мне было тяжело, но до сих пор я хожу к психологу, потому что есть сильные паттерны", - призналась исполнительница.

Напомним, недавно певица Маша Кондратенко откровенно заявила о травмах, полученных после сотрудничества с продюсерами.