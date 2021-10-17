TAYANNA призналась, общается ли с бывшим и когда покажет своего нового бойфренда

TAYANNA призналась, общается ли с бывшим и когда покажет своего нового бойфренда

Также певица рассказала об окончании контракта с Аланом Бадоевым.

Украинская певица TAYANNA недавно рассекретила, что у неё есть отношения с бойфрендом по имени Александр.

Но пока она не показывала его лица. В программе "Світське життя" звезда говорит, что не готова это сделать. К тому же влюбленные живут отдельно.

TAYANNA с любимым / instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Пока не живем мы вместе. Это такой мой клад, который мне не хочется пока никому показывать. Наверное, когда я выйду замуж, то я смогу его показать", — признается Татьяна.

TAYANNA с любимым / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Кроме этого, артистка рассказала, какие у нее отношения с ее бывшим мужем и отцом ее сына Егором Глебовым.

"Я не интересуюсь жизнью бывшего. Потому что у меня есть много очень работы, я влюбилась, у меня есть любимый человек, у меня нет времени следить за шоу-бизнесом", — дала четкий ответ звезда.

Кстати, недавно стало известно, что в TAYANNA закончился контракт с ее продюсером Аланом Бадоевым. Татьяна говорит, что их сотрудничество все равно не закончилась.

"Контракт с Аланом Бадоевым закончился логично, ведь прошло пять лет. Именно на столько мы его и подписывали. Мы подписали другой контракт. Правда, уже на других условиях и процентах", — рассказала исполнительница.

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