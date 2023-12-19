TAYANNA прокомментировала свой дуэт с Верой Брежневой и ответила, как отреагировала на хейт

Украинская певица TAYANNA прокомментировала недавний выход песни "Вишиванка" в дуэте с исполнительницей Верой Брежневой.

Так, артистка рассказала историю, как зародилась идея спеть с Верой вместе. Более того, TAYANNA призналась, что сама стала инициатором дуэта с Верой.

"Есть люди, которые много говорят, и есть люди, которые много делают. Моя идея была спеть вместе. Я написала ей и говорю: "Я придумала проект, хочу украинские песни петь". А она говорит: "Классно! Давай!". И она выбрала эту песню "Вишиванка", – рассказала TAYANNA в программе "Пекельні Борошна".

Также она ответила, как отреагировала на хейт украинцев после появления столь неожиданного объединения с артисткой. TAYANNA заверила, что ее это никак не задело, потому что она всегда "слушает сердцем и никогда не читает комментарии хейтеров".

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"От хейта никто не застрахован. Слушать сердце – вот моя позиция. Человек, который пишет негативный комментарий, – это просто несчастный человек, и все. Потому что когда человек счастлив, он не будет желать кому-то плохого. Его фокус внимания и акценты будут на другом, а не на негативе", – объяснила певица.

Напомним, недавно TAYANNA рассказала об отношениях ее российского экс-избранника с их 11-летним сыном. А также поделилась, где проживает отец ее сына сейчас.

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