TAYANNA прокомментировала выступление на свадьбе скандального блогера-организатора "пьяных вечеринок" в Киеве

Украинская певица TAYANNA впервые прокомментировала свое выступление на свадьбе скандального блогера из Ивано-Франковска Олега Захарова, который является одним из организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве, где совершали против девушек сексуальное насилие.

В частности, скандальный блогер отыграл свадьбу в начале октября. Захаров праздновал с размахом: разбрасывался деньгами, читал рэп и пригласил известных артистов. Гостей развлекала певица TAYANNA. Захаров сам в своих соцсетях опубликовал видео, где видно выступление исполнительницы.

TAYANNA выступила на скандальной свадьбе / Фото: скриншот с видео

После обнародования ролика на певицу посыпался шквал критики в Сети. Однако сама TAYANNA выбрала молчаливую позицию. Спустя почти два месяца для проекта "Неймовірна правда про зірок" певица объяснила, как оказалась на скандальной свадьбе.

По словам исполнительницы, артисты не всегда знают, к кому едут выступать, а также не могут проверить всю информацию.

"Я на хейт не обращаю внимания, потому что он есть, был и будет всегда. Людям просто нужно понять одну вещь, что артист – он не Шерлок Холмс. И когда артист едет выступать, то он даже порой не знает, куда он едет ", – прокомментировала артистка.

TAYANNA выступила на скандальной свадьбе / Фото: скриншот с видео

Отметим, в феврале этого года огласку получило дело о блогерах из Ивано-Франковска, которые в Киеве организовывали вечеринки, где девушек спаивали алкоголем, накачивали наркотиками и совершали против них насильственные действия. Блогеров задержали полицейские, однако двоих из них выпустили из СИЗО под залог.

Напомним, недавно певица Оля Полякова попала в скандал из-за выступления на скандальной свадьбе бывших прокурора и сотрудницы ДБР. Исполнительница тогда объяснила, что не подозревала, к кому ехала выступать. Также артистка потратила свой гонорар на благотворительность.

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