TAYANNA раскрыла правду об отсутствии в жизни ее сына отца-россиянина и чувстве вины

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица TAYANNA рассказала о болезненном отсутствии отца в жизни ее сына Даниэля.

Так, экс-супруг звезды, российский саунд-продюсер Егор Глеб нечасто проявляет инициативу для общения с нащадком. И, по словам артистки, это изрядно повлияло на становление юноши в подростковом возрасте. Сейчас Даниэлю 13 лет и TAYANNA говорит, что делает все возможное со своей стороны, чтобы парень рос в гармонии.

«Не могу закрыть фигуру папы. Я не мужик. Я могу быть сильной, но это не мужское проявление — когда надо повысить голос, например. Я задумывалась, что это его душа и моя выбрали такую жизнь. То есть он научится. Это может быть или мой муж, который появится, или друг, или тренер, который даст эту мужскую энергию. Я делаю все, что могу», — отметила певица в интервью Лере Татарчук.

TAYANNA с сыном / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Однако кризисных ситуаций и напряжения в отношениях звездной мамы с сыном избежать не удалось. Исполнительница вспомнила, как в свое время Даниэль упрекал ее отсутствием отношений и чертами характера. Но потом, говорит TAYANNA, она вышла из состояния напряжения и просто поддалась обстоятельствам. В частности, осознала, что надо двигаться дальше и не держаться за угрызения совести.

«Когда-то я имела сильное чувство вины, что я воспитываю сына сама, не смогла сохранить семью и выйти замуж. Наверное, ходила два года с мыслями, что я ужасная мама. Где-то с семи до девяти его лет. Мне (сын — прим. ред.) постоянно говорил, что я постоянно не могу себе мужика найти и имею такой характер, что даже полгода не могу с ним прожить. И я потом от себя отцепилась и приняла все. Я закрываю все его материальные и душевные потребности как мама, я его люблю. У нас база закрыта», — подчеркнула звезда.

В итоге время расставило все на свои места. TAYANNA честно призналась, что им с сыном обоим удалось нормализовать состояние и сейчас кризис уже в прошлом.

«Даниэль похудел, он стал спокойнее. У него и у меня перестали подниматься эти вопросы. Я поняла, что когда ты идешь в сопротивление — ты будто борешься с невидимыми силами. Поэтому надо отдаться ситуации, но не сдаться», — добавила певица.

