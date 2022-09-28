TAYANNA расплакалась, когда заговорила о бывшем: "У меня жизнь закончилась"

Исполнительница TAYANNA летом шокировала новостью, что разошлась с любимым, которого зовут Александром.

Как признается певица, разрыв отношений ей сложно пережить, ведь она верила, что уже обрела настоящее счастье. Артистке больно вспоминать о бывшем бойфренде. Впрочем, она пытается жить дальше.

Правда, Татьяна признается, что до сих пор верит, что они все еще будут вместе.

TAYANNA

"У меня вообще, я считаю, тяжелая история, потому что я до сих пор верю, что мы будем вместе. В каких-то иллюзиях живу таких, в своих мечтах. На самом деле нужно просто отпускать человека и возвращаться к себе. Что я и пытаюсь сейчас делать — возвращаться к себе и весь фокус внимания на себя, на свою работу, на свои дела, и ребенок есть... И я понимаю, что эта энергия, которая идет на воспоминания прошлые... Особенно я приехала в Киев, хожу по улицам и просто плачу, потому что вот здесь мы сидели, здесь мы ели, здесь машину увидела такую, как у него — все, уже слезы текут. Даже хочется уехать из Киева, чтобы не было никаких ассоциаций", — рассказала знаменитость в подкасте Дианы Глостер.

TAYANNA с бойфрендом / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

В общем, исполнительница жила вместе с бойфрендом на Бали. Впрочем, через некоторое время после разрыва артистка решила уехать оттуда, а именно в Польшу. Такое решение исполнительница приняла потому, что ей было тяжело жить на острове, ведь там все ей напоминало о любимом. Чтобы изменить обстановку и прекратить о мужчине думать, звезда уехала.

"Я попала в такую яму эмоциональную, когда у меня все – негатив, то есть "все, у меня жизнь закончилась, без него я не могу", и я специально уехала для того, чтобы проследить за собой и направить как-то свои мысли в другое русло, хотя это такая очень большая любовь моей жизни, и она не прошла, она есть эта любовь у меня внутри", – поделилась Татьяна.

TAYANNA

Певица не говорит, что именно стало причиной разрыва с любимым. Впрочем, звезда намекнула, это произошло именно из-за нее. Сейчас она работает над своими ошибками.

"На самом деле здесь, в этих отношениях я увидела свое эго, которое никогда не видела и отрицала всегда. Мужчина более сознательный, а ты более эмоциональный, и когда ты поддаешься эмоциям – ну это эго", — поделилась артистка.

TAYANNA с бойфрендом / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Сейчас исполнительница не ищет новых отношений. Во-первых, ведь не хочет лечить душевную боль таким образом. Во-вторых, певица призналась, что не умеет строить отношения с мужчинами.

"У меня вообще болезненная тема – отношения. Потому что я не умею их строить. Я когда в отношениях – меня нет, я на сто процентов растворяюсь в человеке и на себя, как говорят грубо, забиваю и начинаю просто жить жизнью человека", — подчеркнула артистка.

Отметим, о бывшем бойфренде TAYANNA мало что известно. Артистка о нем ничего не рассказывала, а также не показывала его лица. Впрочем, они встречались больше года. Его зовут Александром.

Читайте также: